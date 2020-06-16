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В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Рекордные 100 новых случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса

07:40 16.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Рекордные 100 новых случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19, 57 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. В Киргизии это уже второй подряд рекорд выявленных случаев за сутки.
По словам собеседника агентства, накануне в Бишкеке скончалась 85-летняя женщина, инфицированная COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц 34 пациента.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2472. Умерли 28 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1847 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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