https://ria.ru/20200616/1572978592.html
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Рекордные 100 новых случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:40
2020-06-16T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бишкек
киргизия
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572978089.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_7a475c681fd75d808ef66fa194cfe67b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бишкек, киргизия, в мире