В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19

НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Сто три новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 83 человека выздоровели, три пациента скончались, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет", - говорится в сообщении.
Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них – 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 10 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1765. Еще 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы районные больницы области.
Всего в Новосибирской области провели уже 157,8 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 369 жителей региона, 22732 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.