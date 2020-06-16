В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет", - говорится в сообщении.