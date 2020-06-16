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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
Сто три новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 83 человека выздоровели, три пациента скончались, сообщает РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:39
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19

07:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Сто три новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 83 человека выздоровели, три пациента скончались, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет", - говорится в сообщении.
Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них – 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 10 пациентов", - сообщает штаб.
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1765. Еще 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы районные больницы области.
Всего в Новосибирской области провели уже 157,8 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 369 жителей региона, 22732 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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