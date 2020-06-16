В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина на фоне кластерной вспышки коронавируса в пятницу вечером инициировали масштабные работы по дезинфекции, за ночь были продезинфицированы 276 сельскохозяйственных рынков и более 33 тысяч предприятий общественного питания, заявил на пресс-конференции во вторник замглавы управления по контролю и регулированию рынка Пекина Чэнь Янькай.

"Вечером 15 июня по всему Пекину были организованы работы по дезинфекции сельскохозяйственных рынков и предприятий общественного питания. К 6.00 16 июня были продезинфицированы 276 сельскохозяйственных рынков и 33 173 предприятия общественного питания, закрыты 11 сельскохозяйственных рынков, расположенных в подвальных и полуподвальных помещениях", - сообщил Чэнь Янькай.

Он добавил, что в настоящий момент рынки и предприятия общественного питания работают в нормальном режиме.

По его словам, власти города направили специалистов для тщательной проверки санитарно-эпидемиологических условий в супермаркетах, магазинах шаговой доступности, предприятиях общественного питания, рынках. В ходе таких проверок удалось выявить 45 основных проблем, включая частичное отсутствие накладных на поставки товаров, частичное заполнение журналов учета поставок и сбыта товара.

В то же время профильные ведомства провели выборочную проверку основных видов продовольственных товаров, включая мясо, яйца, молочные продукты, рис, лапшу, масло, морепродукты, овощи и фрукты. Было собрано более 2 тысяч образцов, проверка показала, что все они соответствуют установленным нормам продовольственной безопасности.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.