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В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
Власти Пекина на фоне кластерной вспышки коронавируса в пятницу вечером инициировали масштабные работы по дезинфекции, за ночь были продезинфицированы 276... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:38
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пекин, в мире

В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита

07:38 16.06.2020
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© AP Photo / Andy WongПекин
Пекин
© AP Photo / Andy Wong
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Пекина на фоне кластерной вспышки коронавируса в пятницу вечером инициировали масштабные работы по дезинфекции, за ночь были продезинфицированы 276 сельскохозяйственных рынков и более 33 тысяч предприятий общественного питания, заявил на пресс-конференции во вторник замглавы управления по контролю и регулированию рынка Пекина Чэнь Янькай.
"Вечером 15 июня по всему Пекину были организованы работы по дезинфекции сельскохозяйственных рынков и предприятий общественного питания. К 6.00 16 июня были продезинфицированы 276 сельскохозяйственных рынков и 33 173 предприятия общественного питания, закрыты 11 сельскохозяйственных рынков, расположенных в подвальных и полуподвальных помещениях", - сообщил Чэнь Янькай.
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Он добавил, что в настоящий момент рынки и предприятия общественного питания работают в нормальном режиме.
По его словам, власти города направили специалистов для тщательной проверки санитарно-эпидемиологических условий в супермаркетах, магазинах шаговой доступности, предприятиях общественного питания, рынках. В ходе таких проверок удалось выявить 45 основных проблем, включая частичное отсутствие накладных на поставки товаров, частичное заполнение журналов учета поставок и сбыта товара.
В то же время профильные ведомства провели выборочную проверку основных видов продовольственных товаров, включая мясо, яйца, молочные продукты, рис, лапшу, масло, морепродукты, овощи и фрукты. Было собрано более 2 тысяч образцов, проверка показала, что все они соответствуют установленным нормам продовольственной безопасности.
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Представители правительства Пекина сообщили, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
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