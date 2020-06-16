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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1572978472.html
В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
В Иркутске отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:49
75 лет великой победы
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коронавирус covid-19
иркутск
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутск, общество

В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы

07:37 16.06.2020 (обновлено: 15:49 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкТрамвай "Бессмертный полк" с фотографиями ветеранов в Иркутске
Трамвай Бессмертный полк с фотографиями ветеранов в Иркутске
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Трамвай "Бессмертный полк" с фотографиями ветеранов в Иркутске. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Иркутске отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Он пояснил, что на такой шаг власти пошли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Репетиция военной техники к параду Победы во Владивостоке
06:3675 лет Великой Победы
В ДФО более 21 тысячи человек примут участие в парадах и шествиях 24 июня
Парад планировался в усеченном варианте, поле него должно было состояться возложение цветов к Вечному огню. Проведение шествия "Бессмертного полка" 26 июля также под вопросом. Как сказал собеседник агентства, скорее всего, его также придется отменить.
По данным регионального оперативного штаба, число заразившихся COVID-19 в регионе на 16 июня составляет 4747 человек, суточный прирост составил 179 пациентов. За время пандемии 1316 человек выздоровели, 39 умерли, 19 из них — от сопутствующих заболеваний.
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
Вчера, 18:30
Минобороны провело последнюю репетицию парада Победы в Алабино
По распоряжению президента России Владимира Путина военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах пройдет 24 июня.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса от шествий отказались 13 городов: Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Нижний Тагил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дистанционное обучение
Вчера, 19:11Республика Саха (Якутия)
Мероприятия 24 июня в Якутии в основном пройдут в онлайн-режиме
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИркутскОбщество
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