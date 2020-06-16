В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы

Трамвай "Бессмертный полк" с фотографиями ветеранов в Иркутске. Архивное фото

Трамвай "Бессмертный полк" с фотографиями ветеранов в Иркутске

ИРКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Иркутске отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Он пояснил, что на такой шаг власти пошли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Парад планировался в усеченном варианте, поле него должно было состояться возложение цветов к Вечному огню. Проведение шествия "Бессмертного полка" 26 июля также под вопросом. Как сказал собеседник агентства, скорее всего, его также придется отменить.

По данным регионального оперативного штаба, число заразившихся COVID-19 в регионе на 16 июня составляет 4747 человек, суточный прирост составил 179 пациентов. За время пандемии 1316 человек выздоровели, 39 умерли, 19 из них — от сопутствующих заболеваний.

По распоряжению президента России Владимира Путина военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах пройдет 24 июня.