https://ria.ru/20200616/1572978444.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 557 человек, у 202 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:35
2020-06-16T07:35
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество