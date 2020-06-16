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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 557 человек, у 202 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19

07:35 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Илья Питалев
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 557 человек, у 202 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"16.06.2020 (107 сутки работы с COVID). В больнице 557 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 271 человек с подозрением на COVID, 202 случая подтверждено лабораторно, из них: 20/18 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала она в Facebook.

Краснова добавила, что за сутки в больницу поступило 59 человек, из которых у девяти выявлен коронавирус. Кроме того, за сутки выписано столько же, сколько поступило - 59 человек, из них 16 человек вылечились от COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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