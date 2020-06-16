В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19

"16.06.2020 (107 сутки работы с COVID). В больнице 557 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 271 человек с подозрением на COVID, 202 случая подтверждено лабораторно, из них: 20/18 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала она в Facebook.