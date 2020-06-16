Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии

Отмечается, что в Московском политехническом университете и университете "Синергия" будут тестировать технологии виртуальной реальности и дистанционного обучения. Кроме того, здесь апробируют проекты по обеспечению безопасности посетителей университета, инновационные методы профориентации и знакомства со специальностями будущего.

Московский государственный технологический университет "Станкин" протестирует проекты по цифровизации образовательных процессов, оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии послойного наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати. На территории вуза протестируют новейшие разработки в области зонирования и ландшафтного дизайна. Кроме того, педагоги и студенты испытают технологии виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и другие инновационные решения.