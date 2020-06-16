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Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
Столичные вузы присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций, они смогут испытать технологии в сферах образования, виртуальной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:31
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
высшая школа экономики (вшэ)
синергия
москва
общество
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национальный исследовательский ядерный университет "мифи", высшая школа экономики (вшэ), синергия, москва, общество

Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии

07:31 16.06.2020
805
© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Столичные вузы присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций, они смогут испытать технологии в сферах образования, виртуальной реальности и благоустройства, сообщается на официально портале мэра Москвы.
Отмечается, что список площадок для тестирования пополнили Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский политехнический университет, Московский государственный технологический университет (МГТУ) "Станкин" и университет "Синергия".
"Разработчикам программа позволит протестировать свои проекты в реальных условиях, оценить их жизнеспособность и потенциал. А вузы получат возможность первыми апробировать и внедрить новые технологии, создаваемые в городе", — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Так например на площадке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" заработают роботизированные кофейни, будут использоваться технологии мониторинга микроклимата, системы очистки воздуха, дистанционного измерения температуры посетителей, дезинфицирующие устройства. НИУ ВШЭ также будет тестировать собственные разработки на других городских и коммерческих площадках.
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Отмечается, что в Московском политехническом университете и университете "Синергия" будут тестировать технологии виртуальной реальности и дистанционного обучения. Кроме того, здесь апробируют проекты по обеспечению безопасности посетителей университета, инновационные методы профориентации и знакомства со специальностями будущего.
Московский государственный технологический университет "Станкин" протестирует проекты по цифровизации образовательных процессов, оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии послойного наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати. На территории вуза протестируют новейшие разработки в области зонирования и ландшафтного дизайна. Кроме того, педагоги и студенты испытают технологии виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и другие инновационные решения.
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Отмечается, что всего в программе уже задействованы более 40 площадок: коммерческие и государственные организации, научно-практические центры, производственные предприятия, ретейлеры, медицинские организации и клинические больницы, а также арт-площадки и крупнейшие вузы, в том числе Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
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Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Высшая школа экономики (ВШЭ)СинергияМоскваОбщество
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