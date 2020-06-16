МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с сильными дождями, которые ожидаются 17 июня в Приморье и могут привести к подтоплениям.
"В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днем 17 июня в южной половине края ожидаются осадки до 30 миллиметров. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в центральных (Арсеньевский городской округ, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский муниципальные районы), юго-восточных (Владивостокский городской округ), юго-западных районах края (Надеждинский, Октябрьский, Пограничный муниципальные районы)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
Возможны грозы, на юго-восточном побережье - усиление северо-восточного ветра порывами до 16 м/с.
Спасатели предупреждают, что из-за непогоды возможны рост числа ДТП, подмыв опор мостов, подтопление и размыв дорожного полотна, подъем уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низинах, аварии на ЛЭП.