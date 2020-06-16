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МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с сильными дождями, которые ожидаются 17 июня в Приморье и могут привести к подтоплениям. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений

07:28 16.06.2020
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© Фото : МЧС РФПаводок
Паводок
© Фото : МЧС РФ
Паводок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с сильными дождями, которые ожидаются 17 июня в Приморье и могут привести к подтоплениям.
"В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днем 17 июня в южной половине края ожидаются осадки до 30 миллиметров. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в центральных (Арсеньевский городской округ, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский муниципальные районы), юго-восточных (Владивостокский городской округ), юго-западных районах края (Надеждинский, Октябрьский, Пограничный муниципальные районы)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
Возможны грозы, на юго-восточном побережье - усиление северо-восточного ветра порывами до 16 м/с.
Спасатели предупреждают, что из-за непогоды возможны рост числа ДТП, подмыв опор мостов, подтопление и размыв дорожного полотна, подъем уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низинах, аварии на ЛЭП.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
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