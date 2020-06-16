МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений

Возможны грозы, на юго-восточном побережье - усиление северо-восточного ветра порывами до 16 м/с.

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды возможны рост числа ДТП, подмыв опор мостов, подтопление и размыв дорожного полотна, подъем уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низинах, аварии на ЛЭП.