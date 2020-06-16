В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе

Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи. Архивное фото

Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи

КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кемеровской области при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08.00 (04.00 мск) на 17-м километре автодороги Белово – Коновалово – Прокопьевск . На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району . Предварительно установлено, что 21-летий водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Windom. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира "Лады", в том числе 17-летняя девушка", – сообщает пресс-служба полицейского главка.

Подчеркивается, что водитель отечественного автомобиля не имеет прав управления транспортными средствами. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости уточнили, что на месте ДТП работали три бригады скорой медицинской помощи.

"По предварительным данным, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, в настоящее время их продолжают обследовать медики, их состояние уточняется", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.