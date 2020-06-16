https://ria.ru/20200616/1572978288.html
В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кемеровской области при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:24
2020-06-16T07:24
белово
прокопьевск
кемеровская область
беловский район
происшествия
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белово
прокопьевск
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ddb6eb84a8d50d762165bf7edc19117e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белово, прокопьевск, кемеровская область, беловский район, происшествия
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости.
Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кемеровской области
при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08.00 (04.00 мск) на 17-м километре автодороги Белово
– Коновалово – Прокопьевск
. На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району
. Предварительно установлено, что 21-летий водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Windom. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира "Лады", в том числе 17-летняя девушка", – сообщает пресс-служба полицейского главка.
Подчеркивается, что водитель отечественного автомобиля не имеет прав управления транспортными средствами. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости уточнили, что на месте ДТП работали три бригады скорой медицинской помощи.
"По предварительным данным, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, в настоящее время их продолжают обследовать медики, их состояние уточняется", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
В ГУ МВД региона добавили, что двоих пострадавших отправили в медучреждения попутным транспортом.