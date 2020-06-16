Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае после ослабления ограничений по коронавирусу в регионе вновь начал принимать туристов, сообщает учреждение.
Из-за ограничительных мер по коронавирусу экотропы в нацпарке были закрыты для посещения с конца марта.
"Однодневные экомаршруты вновь открылись для гостей национального парка "Земля леопарда". Возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек – с соблюдением мер безопасности. Пока попасть в нацпарк могут только местные жители из-за ограничения по въезду в Хасанский район – так будет минимум до 22 июня", - говорится в сообщении.
Сотрудники нацпарка обеспечили возможность соблюдения социальной дистанции в полтора метра, организована бесконтактная термометрия, производится влажная уборка и дезинфекция поверхностей в местах общего пользования, действует масочный режим. При этом в нацпарке по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.
10 июня, 02:47ТуризмВ Приморье показали "амазонку" "Земли леопарда"
Гости могут пойти на экологические тропы с экскурсиями, а также самостоятельно.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.