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Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае после ослабления ограничений по коронавирусу в регионе вновь начал принимать туристов, сообщает учреждение. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:22
туризм
фгбу "земля леопарда"
национальный парк "земля леопарда"
приморский край
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353
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фгбу "земля леопарда", национальный парк "земля леопарда", приморский край

Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина

07:22 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНацпарк "Земля леопарда"
Нацпарк Земля леопарда
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Нацпарк "Земля леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае после ослабления ограничений по коронавирусу в регионе вновь начал принимать туристов, сообщает учреждение.
Из-за ограничительных мер по коронавирусу экотропы в нацпарке были закрыты для посещения с конца марта.
"Однодневные экомаршруты вновь открылись для гостей национального парка "Земля леопарда". Возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек – с соблюдением мер безопасности. Пока попасть в нацпарк могут только местные жители из-за ограничения по въезду в Хасанский район – так будет минимум до 22 июня", - говорится в сообщении.
Сотрудники нацпарка обеспечили возможность соблюдения социальной дистанции в полтора метра, организована бесконтактная термометрия, производится влажная уборка и дезинфекция поверхностей в местах общего пользования, действует масочный режим. При этом в нацпарке по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.
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Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
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ТуризмФГБУ "Земля леопарда"Национальный парк "Земля леопарда"Приморский край
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