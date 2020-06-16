Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина

"Однодневные экомаршруты вновь открылись для гостей национального парка "Земля леопарда". Возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек – с соблюдением мер безопасности. Пока попасть в нацпарк могут только местные жители из-за ограничения по въезду в Хасанский район – так будет минимум до 22 июня", - говорится в сообщении.