В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками

"В районе дома № 11 по улице Окатовой 20-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по крайней левой полосе, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Toyota Cresta. От удара Cresta столкнулась с Nissan Dingo, стоявшим у обочины дороги. Corolla также отбросило на обочину, где произошло столкновение с припаркованными автомашинами Toyota Aqua и Toyota Allion", - говорится в сообщении.