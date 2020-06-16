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В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками
Юноша за рулем иномарки во Владивостоке не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:18
владивосток
приморский край
происшествия
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками

07:18 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Юноша за рулем иномарки во Владивостоке не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"В районе дома № 11 по улице Окатовой 20-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по крайней левой полосе, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Toyota Cresta. От удара Cresta столкнулась с Nissan Dingo, стоявшим у обочины дороги. Corolla также отбросило на обочину, где произошло столкновение с припаркованными автомашинами Toyota Aqua и Toyota Allion", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что водитель, спровоцировавший аварию, не выдержал боковой интервал, это привело к ДТП. Состояние опьянения у него не установлено. Пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.
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