В Приморье юноша спровоцировал ДТП с пятью иномарками

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Юноша за рулем иномарки во Владивостоке не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"В районе дома № 11 по улице Окатовой 20-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по крайней левой полосе, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Toyota Cresta. От удара Cresta столкнулась с Nissan Dingo, стоявшим у обочины дороги. Corolla также отбросило на обочину, где произошло столкновение с припаркованными автомашинами Toyota Aqua и Toyota Allion", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что водитель, спровоцировавший аварию, не выдержал боковой интервал, это привело к ДТП. Состояние опьянения у него не установлено. Пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.
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