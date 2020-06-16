Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Развитие кризиса, связанного с COVID-19, показывает, что Развитие кризиса, связанного с COVID-19, показывает, что США отказываются от конструктивной роли в международных делах и берут курс на разрушение международных организаций, считают в Горбачев-фонде.

Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд) в рамках своего постоянного проекта "Экспертиза" подготовил доклад "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке". Руководителем авторского коллектива выступил основатель фонда, экс-президент СССР Михаил Горбачев

"Развитие кризиса свидетельствует о том, что США при администрации (президента Дональда) Трампа все более отказываются от конструктивной роли в международных делах", - говорится в докладе, с которым ознакомились РИА Новости. Эксперты упоминают, что американским президентом это подается как "восстановление мощи, статуса и влияния США под лозунгом "Америка прежде всего".

"Однако в действительности очевидно иное: США не только отказываются от участия в международных механизмах (Парижское соглашение по климату, план действий по иранской ядерной программе, соглашения с Россией по ядерному разоружению), но и берут курс на разрушение международных организаций", - пишут авторы доклада.

В качестве последних ярких примеров подобной политики они упоминают ситуацию с приостановкой финансирования ВОЗ, а также отказ США от участия в созванной по инициативе ЕС конференции по объявлению взносов в программу создания вакцины от коронавируса.

"В этих условиях для стран, приверженных международному взаимодействию, возникает вопрос о том, можно ли повлиять на позицию США, чьи возможности, как позитивные, так и разрушительные, по-прежнему велики. Возможно, что в случае поражения Трампа на предстоящих в ноябре выборах нынешнюю тенденцию удастся обратить вспять. Однако нельзя исключать, что она имеет долгосрочный характер, и в перспективе ни ЕС, ни какой-либо иной силе не удастся взять на себя роль лидера", - отмечено в докладе.

Тогда возникает необходимость "коллективного лидерства", указывают авторы. Вопрос о том, что означает такое лидерство и какие формы оно может принять, требует, по их мнению, серьезного внимания дипломатического и экспертного сообщества.