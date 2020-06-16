В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Все бессимптомные носители COVID-19, выявленные в Ухане по результатам массового тестирования, вышли из карантина после того, как тесты на COVID-19 два раза подряд показали отрицательный результат, говорится в сообщении комитета по здравоохранению города.
"15 июня в Ухане не было выявлено ни одного бессимптомного носителя COVID-19, также в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в тесный контакт с зараженными. У последних трех пациентов с бессимптомным протеканием болезни два подряд теста на нуклеиновую кислоту коронавируса показали отрицательный результат, группа экспертов официально разрешила выпустить их из карантина", - говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что "к настоящему моменту число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Ухане сведено к нулю".
В комитете напомнили, что с 14 мая по 1 июня в Ухане проводили всеобщую проверку на коронавирус, в результате выявили 300 бессимптомных носителей и 1174 близких контакта.
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