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В России выросли продажи антивирусного ПО
Россияне в период пандемии коронавируса стали чаще покупать продукты для защиты техники, большим спросом пользовалось антивирусное программное обеспечение,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:06
м.видео
эльдорадо
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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м.видео, эльдорадо, общество

В России выросли продажи антивирусного ПО

07:06 16.06.2020
861
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россияне в период пандемии коронавируса стали чаще покупать продукты для защиты техники, большим спросом пользовалось антивирусное программное обеспечение, рассказали опрошенные РИА Новости компании-производители софта для кибербезопасности и розничные сети бытовой техники и электроники.
"По мере того, как инфекция распространилась по всему миру, мы заметили, что растет спрос на антивирусные программы и иные продукты для обеспечения безопасности", - рассказал глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
По словам представителя пресс-службы группы "М.Видео-Эльдорадо", массовый переход россиян на удаленную работу и дистанционное обучение стали драйвером повышенного спроса на компьютерную технику и дополнительные аксессуары для организации "домашнего офиса". "В апреле-мае интернет-продажи антивирусов в группе выросли примерно втрое, при этом продажи ноутбуков в апреле показали рост примерно в семь раз. Пик продаж пришелся на первые три недели самоизоляции – с последней недели марта по первую половину апреля", - рассказал он.
При этом в сети "Ситилинк" продажи антивирусного ПО в апреле-мае в этом году были на уровне показателей того же периода 2019 года.
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Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин пояснил, что рост спроса связан с потребностью обеспечить антивирусной защитой компьютеры сотрудников на удаленке. По словам директора департамента корпоративных продаж антивирусной компании ESET Russia Антона Пономарева, в период с марта по май 2020 года спрос на средства защиты внутренней сети организаций от доступа из внешних источников увеличился в два раза, на облачные "песочницы" - в пять раз, а средства аудита работы сотрудника - в шесть раз.
В то же время глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев отметил двузначный рост спроса на продукты по информационной безопасности. По его словам, многие вендоры давали дополнительные скидки своим заказчикам, чтобы ценник на российском рынке не менялся.
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