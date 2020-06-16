https://ria.ru/20200616/1572977971.html
В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в понедельник только в Токио в больницы с симптомами теплового удара были направлены 72 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:57
2020-06-16T06:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, происшествия - видео, в мире