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В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в понедельник только в Токио в больницы с симптомами теплового удара были направлены 72 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:57
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353
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япония, токио, происшествия - видео, в мире

В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары

06:57 16.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в понедельник только в Токио в больницы с симптомами теплового удара были направлены 72 человека, сообщил телеканал NHK.
Возраст пострадавших колеблется в диапазоне от 10 до 92 лет. Но половина пострадавших это люди 70 - 90 лет. В понедельник в Токио средняя температура днем составила около 32 градусов, но в наиболее жаркое время столбик термометра поднимался до отметки 35 градусов. Ситуация осложняется и тем, что из-за распространения коронавируса в помещениях и на улице люди находятся в масках.
Специалисты рекомендуют пользоваться кондиционерами, чаще пить воду, а также снимать маски на улице при условии соблюдения достаточного расстояния между людьми.
Погода в Токио
29 июля 2019, 17:03
В Японии госпитализировали более 400 человек за сутки из-за жары
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ЯпонияТокиоПроисшествия - ВидеоВ мире
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