https://ria.ru/20200616/1572977946.html
В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
Детей, которые жили с отцом в лесу в Кавалеровском районе Приморья, вернули ему после того, как он закончил ремонт в доме, сообщила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:55
2020-06-16T06:55
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости.
Детей, которые жили с отцом в лесу в Кавалеровском районе Приморья
, вернули ему после того, как он закончил ремонт в доме, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Идея пожить в лесу, пока пандемия коронавируса не пройдет, могла стоить отцу семейства Алексею Ивлеву расставания с детьми. Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении его в родительских правах, но если Ивлев выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо. Позже детский омбудсмен сообщила, что отца семейства в родительских правах не ограничат. В конце мая детей отдали их бабушке до тех пор, пока в доме семьи не будет закончен ремонт.
"Все в семье хорошо. Детей папа вчера забрал, они вместе. В доме стало гораздо уютней", - сказала Романова.
Ранее региональное СУСК РФ сообщило, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, их нашли в лесу. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию". Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Полиция составила на мужчину административный протокол. Ивлев рассказал РИА Новости, что пошел с детьми в лес в поход, который в том числе предусматривал самоизоляцию, полевой лагерь был оснащен солнечной электростанцией, освещением, там был переносной душ, провизия и огнетушитель.