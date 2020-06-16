В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу

Идея пожить в лесу, пока пандемия коронавируса не пройдет, могла стоить отцу семейства Алексею Ивлеву расставания с детьми. Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении его в родительских правах, но если Ивлев выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо. Позже детский омбудсмен сообщила, что отца семейства в родительских правах не ограничат. В конце мая детей отдали их бабушке до тех пор, пока в доме семьи не будет закончен ремонт.