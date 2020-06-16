В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса запретили такси осуществлять перевозку пассажиров за пределы города, говорится в заявлении транспортного комитета Пекина.

Власти, в частности, запретили перевозки пассажиров за пределы Пекина на любых такси, включая те, которые можно заказать онлайн, а также на попутных машинах.

В то же время комитет распорядился, чтобы транспортные управления каждого района города усилили контроль за соблюдением строгих противоэпидемических мер на общественном транспорте, включая метро. Необходимо контролировать загруженность транспорта, регулярно проводить дезинфекцию, а все пассажиры должны обязательно носить защитные маски.

В то же время, правительство города опубликовало требование о строгом контроле за людьми, которые либо находятся в зонах повышенного риска, либо вступали в контакт с зараженными. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии такие лица не должны покидать Пекин, если же они уже выехали, то должны незамедлительно уведомить власти на местах.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в прошлую субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Представители правительства Пекина сообщили во вторник, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.