Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572977912.html
В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
Власти Пекина в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса запретили такси осуществлять перевозку пассажиров за пределы города, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/104263/99/1042639989_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_a814ed742396565c8fa0dbf2e1691bb7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572970746.html
https://ria.ru/20200615/1572925181.html
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/104263/99/1042639989_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_a814ed742396565c8fa0dbf2e1691bb7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104263/99/1042639989_71:0:3000:2197_1400x0_80_0_0_65da9e3223654fbb30ba5fbf0484c33a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/104263/99/1042639989_774:0:2971:2197_1400x0_80_0_0_85abb71c435c2e0f116e4b6ec6471c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19

06:51 16.06.2020
862
© AP Photo / Andy WongАвтомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
Автомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Автомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Пекина в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса запретили такси осуществлять перевозку пассажиров за пределы города, говорится в заявлении транспортного комитета Пекина.
Власти, в частности, запретили перевозки пассажиров за пределы Пекина на любых такси, включая те, которые можно заказать онлайн, а также на попутных машинах.
Пассажиры на железнодорожной станции в Ухане в первый день после открытия города
Вчера, 21:06
Китайский эксперт назвал вирус из Пекина более заразным, чем в Ухане
В то же время комитет распорядился, чтобы транспортные управления каждого района города усилили контроль за соблюдением строгих противоэпидемических мер на общественном транспорте, включая метро. Необходимо контролировать загруженность транспорта, регулярно проводить дезинфекцию, а все пассажиры должны обязательно носить защитные маски.
В то же время, правительство города опубликовало требование о строгом контроле за людьми, которые либо находятся в зонах повышенного риска, либо вступали в контакт с зараженными. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии такие лица не должны покидать Пекин, если же они уже выехали, то должны незамедлительно уведомить власти на местах.
Медицинские работники проходя дезинфекцию в Китае
Вчера, 07:44Распространение нового коронавируса
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в прошлую субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили во вторник, что с 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты находятся в больницах в изоляции. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
310001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
Прохожие на улице в Пекине
В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19
Пекин
В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Район Минато и Радужный мост в Токио
В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
Медицинские работники проходя дезинфекцию в Китае
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
Район Синсаибаси в Осаке
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил поделить США на две части
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
Пассажирский самолет в небе
Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В центре Гамалеи рассказали, сколько займут испытания вакцины от COVID-19
Город Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния