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Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Армянская скрипачка Диана Адамян стала победительницей XVI международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:49
культура
арам хачатурян
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арам хачатурян, армения

Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна

06:49 16.06.2020
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© Fotolia / GreseiСкрипка
Скрипка
© Fotolia / Gresei
Скрипка. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Армянская скрипачка Диана Адамян стала победительницей XVI международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Конкурс, стартовавший 6 июня в Армении, прошел по специальности "скрипка" в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом. Были использованы технологические новшества - в дистанционном формате вместе выступили солист и оркестр.
"Известны победители XVI международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна. Первое место заняла представительница Армении Диана Адамян, второе - датчанин Майкл Гермер. Третье место присуждено Лоренцу Карлсу из Швеции и Белл Тинг из Тайваня", - отмечается в сообщении. Еще один представитель Армении, Феликс Арутюнян, получил диплом лауреата.
Ранее сообщалось, что право на участие в конкурсе получили преодолевшие отборочный этап 19 скрипачей из Тайваня, Кореи, Гонконга, России, Франции, Люксембурга, Канады, Дании, Швеции, Японии, Австрии, Греции, Армении.
Скрипка. Архивное фото
31 марта 2018, 02:09Культура
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Международный конкурс имени Хачатуряна является членом Международной федерации музыкальных конкурсов. Его организатор – культурный фонд "Арам Хачатурян - конкурс". Мероприятие проводится при содействии министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В разные годы победителями конкурса имени Хачатуряна становились известные музыканты, в том числе виолончелисты Нарек Ахназарян и Андрей Ионица, дирижер Миран Вопотич, скрипачи Федор Рудин и Ярослав Надржицкий.
Всемирно известный композитор, народный артист СССР и лауреат государственных премий Арам Хачатурян родился 24 мая 1903 года в селе Коджоры близ Тбилиси. В 1921 году Хачатурян уехал в Москву, где поступил на подготовительные курсы в Московский университет, затем стал студентом биологического отделения физико-математического факультета. Спустя год 19-летний Хачатурян поступил в Гнесинское музыкальное училище, где на него обратил внимание Михаил Гнесин. Он сначала занимался на виолончели, затем перешел в класс композиции. Всемирную славу композитор снискал благодаря созданию балетов "Гаянэ" и "Спартак". Хачатурян также работал в сфере театра и кино - его музыка звучит в таких известных армянских фильмах и спектаклях, как "Маскарад", "Зангезур", "Пепо", "Отелло", "Сталинградская битва". Композитор скончался 1 мая 1978 года.
Скрипка Страдивари
29 октября 2019, 13:56Культура
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
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КультураАрам ХачатурянАрмения
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