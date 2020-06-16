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Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:46
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сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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мухаммедкалый абылгазиев, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева

06:46 16.06.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевПремьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. Архивное фото
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
В понедельник премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Причиной этого решения сам чиновник назвал скандал вокруг незаконной продажи радиочастот, который разгорелся в парламенте страны в середине мая. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. Абылгазиев все обвинения в свой адрес назвал необоснованными и выразил надежду на то, что следствие “найдет истинных виновных в нарушении закона”.
“Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича”, - заявили в пресс-службе.
Как уточняется, правительство Киргизии также считается ушедшим в отставку.
“В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства”, - подчеркнули в пресс-службе.
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Мухаммедкалый АбылгазиевСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
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