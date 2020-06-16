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СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
Американская администрация обещает предоставить Белграду и Приштине кредиты на льготных условиях на сумму 200 миллионов долларов, а также предупреждает о... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:38
ричард гренелл
александр вучич
сербия
косово
сша
приштина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ричард гренелл, александр вучич, сербия, косово, сша, приштина, в мире

СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов

06:38 16.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербы Косово с флагом Сербии во время митинга
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американская администрация обещает предоставить Белграду и Приштине кредиты на льготных условиях на сумму 200 миллионов долларов, а также предупреждает о возможности вывода из региона американских войск, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц США.
Как пишет издание, администрация Дональда Трампа использует таким образом метод кнута и пряника. Отмечается, что, по словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, ключевым условием оказания поддержки Косово является полная отмена пошлин и других торговых барьеров в отношении импорта из Сербии.
"Мы не можем помочь, если стороны наносят ущерб своей собственной экономике, вводя торговые барьеры, включая пошлины", - приводит издание слова О'Брайена.
Спецпредставитель президента США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил в понедельник, что лидеры Сербии и Косово проведут переговоры в Вашингтоне 27 июня. Он добавил, что если какая-либо из сторон не будет удовлетворена обсуждениями 27 июня, то "они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
27 марта, 07:09
США отрицают наличие плана обмена территориями между Сербией и Косово
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Ричард ГренеллАлександр ВучичСербияКосовоСШАПриштинаВ мире
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