СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американская администрация обещает предоставить Белграду и Приштине кредиты на льготных условиях на сумму 200 миллионов долларов, а также предупреждает о возможности вывода из региона американских войск, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц США.
Как пишет издание, администрация Дональда Трампа использует таким образом метод кнута и пряника. Отмечается, что, по словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, ключевым условием оказания поддержки Косово является полная отмена пошлин и других торговых барьеров в отношении импорта из Сербии.
"Мы не можем помочь, если стороны наносят ущерб своей собственной экономике, вводя торговые барьеры, включая пошлины", - приводит издание слова О'Брайена.
Спецпредставитель президента США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил в понедельник, что лидеры Сербии и Косово проведут переговоры в Вашингтоне 27 июня. Он добавил, что если какая-либо из сторон не будет удовлетворена обсуждениями 27 июня, то "они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.