В ДФО более 21 тысячи человек примут участие в парадах и шествиях 24 июня

"На территории Восточного военного округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21000 человек, в том числе от ВВО более 16500 военнослужащих, от других ведомств более 4200 человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники", - говорится в сообщении.