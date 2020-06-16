В ДФО более 21 тысячи человек примут участие в парадах и шествиях 24 июня

ХАБАРОВСК, 16 июн – РИА Новости. Более 21 тысячи человек примут участие в парадах и шествиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Дальнем Востоке, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"На территории Восточного военного округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21000 человек, в том числе от ВВО более 16500 военнослужащих, от других ведомств более 4200 человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка к мероприятиям проводится с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мер для предотвращения распространения COVID-19. Транспорт для перевозки участников тренировок дезинфицируют, военнослужащие обеспечены перчатками, медицинскими масками и антисептиками и находятся под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что парады с привлечением военной техники пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Белогорске.