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В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
Боле 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси собрали в Норильске на месте разлива дизельного топлива с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщили... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:32
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

06:32 16.06.2020
328
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Боле 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси собрали в Норильске на месте разлива дизельного топлива с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
"Всего с начала активной фазы операции спасателями МЧС России совместными усилиями с другими привлеченными организациями собрано свыше 30675 кубометров водно-топливной смеси. По береговой линии при помощи специального сорбента осуществляется зачистка загрязнённого грунта, где нет возможности его собрать и вывезти на хранение в промышленный отвал и с нарастающим итогом обработано 63100 кв.м. территории", - сообщили в главке.
В ведомстве сообщили, что в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено с начала операции 84 086 тонн загрязненного поверхностного грунта.
К ликвидации ЧС привлечено 705 человек и 303 единицы техники.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий ЧС в Норильске
06:30
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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