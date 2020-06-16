В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

"Всего с начала активной фазы операции спасателями МЧС России совместными усилиями с другими привлеченными организациями собрано свыше 30675 кубометров водно-топливной смеси. По береговой линии при помощи специального сорбента осуществляется зачистка загрязнённого грунта, где нет возможности его собрать и вывезти на хранение в промышленный отвал и с нарастающим итогом обработано 63100 кв.м. территории", - сообщили в главке.