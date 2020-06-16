Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572977684.html
На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
Спасатели в наиболее сложных участках установили боны с увеличенной высотой стенки для предотвращения перелива воды с топливной пленкой, возникшей после ЧС на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:34
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572791237_54:0:1700:926_1400x0_80_0_0_4bffa276616a6e154c186909afa0eaf5.jpg
https://ria.ru/20200611/1572817565.html
https://ria.ru/20200615/1572933212.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572791237_54:0:1700:926_1400x0_80_0_0_4bffa276616a6e154c186909afa0eaf5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572791237_259:0:1494:926_1400x0_80_0_0_6806bf80df2f69b443927152947cd032.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572791237_414:0:1340:926_1400x0_80_0_0_e19d8d2b4547b6d607153f34a966a0d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой

06:30 16.06.2020 (обновлено: 06:34 16.06.2020)
242
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий ЧС в Норильске
Ликвидация последствий ЧС в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий ЧС в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Спасатели в наиболее сложных участках установили боны с увеличенной высотой стенки для предотвращения перелива воды с топливной пленкой, возникшей после ЧС на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
По ее данным, работа спасателей в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов идет в круглосуточном двухсменном режиме. Спасатели работают с водной поверхностью, продолжая собирать масляную пленку с помощью сорбирующих бонов в акватории реки Амбарная, а также откачивать топливные пятна в районах протоков и мелких озёр.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
11 июня, 16:25
Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске
На сегодняшний день выставлено 58 линии боновых заграждений общей протяженностью более 6 тысяч метров. Авиацией ведомства доставлены емкости вместимостью свыше 11,5 тысячи кубических метров для хранения нефтепродуктов.
"Среди применяемого оборудования в зоне ЧС - боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений через боновые заграждения, которые могут возникнут из-за сложной метеообстановки (сильного ветра и дождей). Также на месте сбора топливно-водяной смеси установлены пороговые нефтесборные системы, которые работают по принципу пылесоса и собирает смесь в мелководных местах", - сообщили в главке.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Вчера, 11:02
"Транснефть" собрала основной объем топлива с русла Амбарной в Норильске
200002
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация разлива топлива в Норильске
В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Усс заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
Дом, утонувший в почве из-за таяния вечной мерзлоты
Учёный оценил убытки России от таяния многолетней мерзлоты
Президент США Дональд Трамп
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Сотрудник полиции
В Красноярске нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте
Линии электропередач
В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил поделить США на две части
Скрипка
Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Российские рубли
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Певец Николай Расторгуев
Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото
Руки в наручниках
Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции
Стихийная свалка
Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний
Статуя Фемиды в суде
В Приморье продлили арест рыбака из КНДР, напавшего на пограничника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния