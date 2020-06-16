https://ria.ru/20200616/1572977684.html
На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
Спасатели в наиболее сложных участках установили боны с увеличенной высотой стенки для предотвращения перелива воды с топливной пленкой, возникшей после ЧС на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:30
2020-06-16T06:34
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости.
Спасатели в наиболее сложных участках установили боны с увеличенной высотой стенки для предотвращения перелива воды с топливной пленкой, возникшей после ЧС на ТЭЦ-3 в Норильске
, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС
по Красноярскому краю
.
По ее данным, работа спасателей в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов идет в круглосуточном двухсменном режиме. Спасатели работают с водной поверхностью, продолжая собирать масляную пленку с помощью сорбирующих бонов в акватории реки Амбарная, а также откачивать топливные пятна в районах протоков и мелких озёр.
На сегодняшний день выставлено 58 линии боновых заграждений общей протяженностью более 6 тысяч метров. Авиацией ведомства доставлены емкости вместимостью свыше 11,5 тысячи кубических метров для хранения нефтепродуктов.
"Среди применяемого оборудования в зоне ЧС - боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений через боновые заграждения, которые могут возникнут из-за сложной метеообстановки (сильного ветра и дождей). Также на месте сбора топливно-водяной смеси установлены пороговые нефтесборные системы, которые работают по принципу пылесоса и собирает смесь в мелководных местах", - сообщили в главке.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.