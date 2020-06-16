В Красноярске нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Полицейские нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте в Красноярске, сейчас с ней работают следователи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Ранее полиция и СК начали проверку по видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях.
"Полицейские установили личность и местонахождение женщины. Сопроводили её в отдел полиции, провели беседу и передали в следственный комитет для проведения следственных действий", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Семья, где воспитывается ребенок, полная и благополучная.
В прокуратуре края сообщили, что они также проводят проверку. Законность принятого правоохранительными органами процессуального решения будет проверена прокуратурой края.