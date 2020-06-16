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В Красноярске нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте
Полицейские нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте в Красноярске, сейчас с ней работают следователи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:26
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте

06:26 16.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Полицейские нашли и опросили женщину, побившую внучку в лифте в Красноярске, сейчас с ней работают следователи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Ранее полиция и СК начали проверку по видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором женщина бьет ребенка. Было заведено уголовное дело о побоях.
"Полицейские установили личность и местонахождение женщины. Сопроводили её в отдел полиции, провели беседу и передали в следственный комитет для проведения следственных действий", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Семья, где воспитывается ребенок, полная и благополучная.
В прокуратуре края сообщили, что они также проводят проверку. Законность принятого правоохранительными органами процессуального решения будет проверена прокуратурой края.
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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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