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В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
Подросток в городе Таштагол Кемеровской области погиб, упав с опоры линии электропередачи, куда залез, чтобы сделать селфи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:25
таштагол
кемеровская область
происшествия
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таштагол
кемеровская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
таштагол, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи

06:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Подросток в городе Таштагол Кемеровской области погиб, упав с опоры линии электропередачи, куда залез, чтобы сделать селфи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"В Таштаголе на улице Лазо 15 июня в 22.50 (18.50 мск) подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, был доставлен в отделение реанимации, где из-за полученных ран, несовместимых с жизнью, скончался", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
По данному факту Следственный комитет Кемеровской области проводит доследственную проверку.
Железнодорожное депо города Владивостока
23 декабря 2019, 04:31
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
8421171
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