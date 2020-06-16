В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи

"В Таштаголе на улице Лазо 15 июня в 22.50 (18.50 мск) подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, был доставлен в отделение реанимации, где из-за полученных ран, несовместимых с жизнью, скончался", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.