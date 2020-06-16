https://ria.ru/20200616/1572977582.html
В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
Подросток в городе Таштагол Кемеровской области погиб, упав с опоры линии электропередачи, куда залез, чтобы сделать селфи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:25
2020-06-16T06:25
таштагол
кемеровская область
происшествия
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2
таштагол
кемеровская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таштагол, кемеровская область, происшествия