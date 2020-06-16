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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще девять человек, сообщает институт... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
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в мире
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

06:21 16.06.2020
654
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще девять человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 192 новых случаях заражения и четырех летальных исходах.
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В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8800 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 690), Северном Рейне-Вестфалии (39 415) и Баден-Вюртемберге (35 150). В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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