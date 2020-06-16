В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще девять человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 192 новых случаях заражения и четырех летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8800 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 690), Северном Рейне-Вестфалии (39 415) и Баден-Вюртемберге (35 150). В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.