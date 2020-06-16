https://ria.ru/20200616/1572977514.html
В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
Власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки готовятся еще больше ослабить карантинные ограничения, введенных ранее из-за COVID-19, заявила... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:19
2020-06-16T06:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кэрри лэм
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кэрри лэм, гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки готовятся еще больше ослабить карантинные ограничения, введенных ранее из-за COVID-19, заявила во вторник на пресс-конференции глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"По мере того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы намерены ослабить некоторые меры социального дистанцирования", - заявила Лэм.
Глава администрации специального административного района не уточнила, какие именно ограничения будут сняты и когда.
Власти Гонконга в связи с распространением эпидемии ввели ограничения 29 марта на 2 недели, но потом продлили его до 23 апреля, далее - до 7 мая включительно. В марте власти также ввели обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы, а с 25 марта запретили въезд иностранцам, это же правило коснулось и жителей континентальной части Китая, Макао и Тайваня, если они были за границей в последние две недели.
Начиная с 8 мая к работе вернулись бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и массажные салоны. С 27 мая к занятиям вернулись ученики старших классов, с 8 июня - ученики средних классов, с 15 июня - начальные классы и старшие группы детсадов.
Жители Гонконга уже могут собираться группами, но пока не более восьми человек. В ресторанах и кафе, например, будет позволено сидеть группой из восьми человек, ранее допускалось только четыре.
Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, в Гонконге выявлены 1112 случаев заражения, из них четыре человека скончались, 1067 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.