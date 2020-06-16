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Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки
Экологи предложили в 10 раз повысить штрафы за нарушение природоохранного законодательства для граждан: с 1-2 до 10-20 тысяч рублей, чтобы бороться со... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:04
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
константин чуйченко
общество
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РИА Новости
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353
60
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, константин чуйченко, общество

Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки

06:04 16.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокСтихийная свалка
Стихийная свалка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Стихийная свалка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экологи предложили в 10 раз повысить штрафы за нарушение природоохранного законодательства для граждан: с 1-2 до 10-20 тысяч рублей, чтобы бороться со стихийными свалками в РФ, соответствующее письмо было направлено министру юстиции Константину Чуйченко за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.
Копия письма также направлена главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
"Просим Вас рассмотреть общественную инициативу о внесении изменений в ч. 1, 2 ст. 8.2 КоАП РФ в части ответственности за правонарушение и повторное правонарушение, совершенное гражданами. В рамках предлагаемых изменений просим Вас в порядке, установленном действующим законодательством, увеличить в 10 раз размеры штрафов для граждан за первое правонарушение и в 10 раз за каждое повторное, совершенное в течение года", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
В качестве альтернативы штрафным санкциям предлагается также рассмотреть возможность исполнения релевантных общественных работ
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Таким образом, штраф для граждан за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды предлагается увеличить до 10-20 тысяч рублей или предусмотреть обязательные работы на срок от 30 до 60 часов. Штраф за повторное правонарушение в течение года, по мнению экологов, должен составить до 20 до 30 тысяч рублей или должны быть предусмотрены обязательные работы на срок от 60 до 100 часов.
Авторы инициативы поясняют, что "накопленные" проблемы невозможно разрешить без законодательного влияния на экологические привычки граждан, усиление социальной и юридической ответственности общества перед окружающей средой. По их данным, "карта" стихийных свалок в лесах, на полях и по обочинам дорог пополняется регулярно, вызывая крайне негативную реакцию общественности.
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Экологи сообщили также, что в марте этого года провели экспресс-мониторинг, который продемонстрировал реальные ситуации "рядового" возникновения мест стихийного сброса и "навала" отходов. "Из обычного легкового автомобиля в лесополосе извлекается мусор разной этимологии массой 30-50 кг и более. Далее площадь по тому же методу быстро "зарастает" ТКО, нанося комплексный ущерб окружающей среде и конкретному биоценозу", - говорится в письме.
"Надеемся, что настоящие предложения послужат поводом для пересмотра всей сетки экологических штрафов в обсуждаемом проекте КоАП РФ в корпусе несения административной ответственности как физических, так и юридических лиц", - пишут экологи.
Действующая редакция КоАП предусматривает административные штрафы для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; для предпринимателей без юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц - от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Повторное правонарушение влечет штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей; для предпринимателей без юрлица - от 50 до 70 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 250 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинКонстантин ЧуйченкоОбщество
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