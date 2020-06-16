ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая

"Низкокачественные дешевые товары СИЗ из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке. Данные меры позволят повысить качество СИЗ, сократить дефицит товара. Для промышленности - увеличить внутреннее производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей", - говорится в пояснении к предложению. Для государства, по мнению ТПП, это поможет сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.