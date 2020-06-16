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ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову установить заградительные пошлины на средства... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:03
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
китай
экономика
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Ну да, чтоб не мешали Бордюрычу маски за 100 рублей продавать. А то создают, понимаешь, конкуренцию
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, китай, экономика

ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая

06:03 16.06.2020
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Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову установить заградительные пошлины на средства индивидуальной защиты из Китая. Предложения главы палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов есть в распоряжении РИА Новости.
Так, среди мер по развитию производства средств индивидуальной защиты Катырин предлагает "установить заградительные пошлины на готовые изделия из Китая (медицинские маски, респираторы, медицинская одноразовая одежда)". В то же время, предлагается установить льготные нулевые пошлины и ставку НДС в размере 0% на импорт линий производства СИЗ, комплектующх и запасных частей для линий и материалов для производства СИЗ.
"Низкокачественные дешевые товары СИЗ из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке. Данные меры позволят повысить качество СИЗ, сократить дефицит товара. Для промышленности - увеличить внутреннее производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей", - говорится в пояснении к предложению. Для государства, по мнению ТПП, это поможет сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.
ТПП также предложила освободить от НДС отечественное сырье, материалы и комплектующие, применяемые в производстве медицинских изделий. "Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности", - уверен глава ТПП.
Кроме того, это позволит повысить конкурентоспособность российской медтехники с точки зрения стоимости, а также сократит расходы системы здравоохранения всех уровней на закупки для оснащения лечебных учреждений современной медтехникой, что в результате позволит оснастить большее число объектов, полагают в палате.
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Торгово-промышленная палата РФСергей КатыринКитайЭкономика
Популярные комментарии
Ну да, чтоб не мешали Бордюрычу маски за 100 рублей продавать. А то создают, понимаешь, конкуренцию
16 июня, 06:05
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820004
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