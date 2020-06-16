В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения

Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка

Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн – РИА Новости. Некоторые подразделения нью-йоркской полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, будут расформированы – около 600 служащих будут переведены на другие должности, сообщил на пресс-конференции шеф полиции Дермот Ши.

Ранее власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.

"Я провел встречу с руководством департамента полиции. Она касалась использования служащих на уровне полицейских участков. Это подразделения в штатском, которые занимались традиционной борьбой с преступностью. Мы немедленно переведем эти подразделения - примерно 600 сотрудников - на всевозможные позиции, включая сыскные бюро, патрулирование и другие должности", - сказал Ши.

По его словам, полиция 21 века опирается, прежде всего на интеллект, данные, видео, ДНК и создание доказательной базы.

"Мы должны работать таким образом, чтобы укреплять доверие между полицейскими и обществом, которому они служат. Мы приветствуем реформу полиции. И мы считаем, что реформа начинается изнутри", - заявил шеф полиции.

На прошлой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.

Первый законодательный акт характеризует действия полицейского как преступление c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".

За такое преступление полицейскому может грозить до 15 лет тюрьмы.

Второй закон, подписанный губернатором, отменяет положения действовавшего с 1970-х годов законодательного акта, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне. Тогда закон был принят с целью не допустить использования адвокатами на перекрестных допросах данных о дисциплинарных проступках полицейских.