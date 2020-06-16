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В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения
Некоторые подразделения нью-йоркской полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, будут расформированы – около 600... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:58
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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На Украине тоже так было - полиция на коленях, расформирование отделов, национальные (считай, расовые) отряды самообороны и т.д.
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нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения

05:58 16.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн – РИА Новости. Некоторые подразделения нью-йоркской полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, будут расформированы – около 600 служащих будут переведены на другие должности, сообщил на пресс-конференции шеф полиции Дермот Ши.
Ранее власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.
"Я провел встречу с руководством департамента полиции. Она касалась использования служащих на уровне полицейских участков. Это подразделения в штатском, которые занимались традиционной борьбой с преступностью. Мы немедленно переведем эти подразделения - примерно 600 сотрудников - на всевозможные позиции, включая сыскные бюро, патрулирование и другие должности", - сказал Ши.
По его словам, полиция 21 века опирается, прежде всего на интеллект, данные, видео, ДНК и создание доказательной базы.
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"Мы должны работать таким образом, чтобы укреплять доверие между полицейскими и обществом, которому они служат. Мы приветствуем реформу полиции. И мы считаем, что реформа начинается изнутри", - заявил шеф полиции.
На прошлой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
Первый законодательный акт характеризует действия полицейского как преступление c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".
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За такое преступление полицейскому может грозить до 15 лет тюрьмы.
Второй закон, подписанный губернатором, отменяет положения действовавшего с 1970-х годов законодательного акта, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне. Тогда закон был принят с целью не допустить использования адвокатами на перекрестных допросах данных о дисциплинарных проступках полицейских.
Гибель Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
На Украине тоже так было - полиция на коленях, расформирование отделов, национальные (считай, расовые) отряды самообороны и т.д.
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