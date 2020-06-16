В Боливии подали иск о подлоге и коррупции на выборах 2019 года

"Пленум Высшего избирательного суда ...на прошлой неделе подал в Генеральную прокуратуру уголовную жалобу на организаторов, соучастников, подстрекателей или тех, кто покрывал предполагаемые преступления на выборах", - говорится в сообщении без уточнения имен подозреваемых.