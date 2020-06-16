В Боливии подали иск о подлоге и коррупции на выборах 2019 года

МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного избирательного суда Боливии передал в Генпрокуратуру иск о подлоге и коррупции на всеобщих президентских выборах осенью 2019 года, говорится в сообщении на сайте суда.
"Пленум Высшего избирательного суда ...на прошлой неделе подал в Генеральную прокуратуру уголовную жалобу на организаторов, соучастников, подстрекателей или тех, кто покрывал предполагаемые преступления на выборах", - говорится в сообщении без уточнения имен подозреваемых.
По мнению текущего состава избирательного органа, на последних выборах могли иметь место подделка документов, манипулирование компьютерными системами и изменение или сокрытие результатов голосования.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".