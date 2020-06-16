Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572977269.html
В Боливии подали иск о подлоге и коррупции на выборах 2019 года
Пленум Верховного избирательного суда Боливии передал в Генпрокуратуру иск о подлоге и коррупции на всеобщих президентских выборах осенью 2019 года, говорится в РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:55
жанин аньес
смена власти в боливии
эво моралес
аргентина
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8022e0d9197a2b3e7b7eba3ff22a788f.jpg
https://ria.ru/20200613/1572875606.html
аргентина
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8022e0d9197a2b3e7b7eba3ff22a788f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f08b9a3ccbbd610c81e1a2ae817eebe7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_866e35176b5e6d046f5b05b8eab22bef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жанин аньес, смена власти в боливии, эво моралес, аргентина, боливия, в мире

В Боливии подали иск о подлоге и коррупции на выборах 2019 года

05:55 16.06.2020
232
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного избирательного суда Боливии передал в Генпрокуратуру иск о подлоге и коррупции на всеобщих президентских выборах осенью 2019 года, говорится в сообщении на сайте суда.
"Пленум Высшего избирательного суда ...на прошлой неделе подал в Генеральную прокуратуру уголовную жалобу на организаторов, соучастников, подстрекателей или тех, кто покрывал предполагаемые преступления на выборах", - говорится в сообщении без уточнения имен подозреваемых.
По мнению текущего состава избирательного органа, на последних выборах могли иметь место подделка документов, манипулирование компьютерными системами и изменение или сокрытие результатов голосования.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".
Бывший президент Боливии Эво Моралес
13 июня, 08:59
Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
101013
Обсудить 0
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаБоливияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Гражданин США Пол Уилан
МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил поделить США на две части
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
В Госдуме прокомментировали скандальный ролик Киркорова про десантников
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния