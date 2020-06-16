В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев, сообщили в Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев, сообщили в Минобороны России

"Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав России согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе и соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.

По результатам вакцинации первой группы сделают последовательную вакцинацию компонентами вакцины остальной части добровольцев, чтобы оценить эффективность вакцины и изучить выработку антител.

Сейчас состояние здоровья всех прибывших для тестирования вакцины хорошее, они находятся под непрерывным контролем военных медицинских специалистов.

"Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний", — уточнили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление вакцин, по ее словам, ожидается в 2020 году. Также Голикова уточнила, что о графике доложено президенту, его контролируют. При этом в графике не учитываются вакцины, которые разрабатывает бизнес. Вице-премьер отметила, что разработкой вакцины занимаются десять федеральных государственных бюджетных учреждений.