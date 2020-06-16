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В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях
Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях

05:51 16.06.2020 (обновлено: 11:34 16.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Медики на крыльце "красной зоны"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев, сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав России согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе и соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.
По результатам вакцинации первой группы сделают последовательную вакцинацию компонентами вакцины остальной части добровольцев, чтобы оценить эффективность вакцины и изучить выработку антител.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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