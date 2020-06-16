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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 40 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, следует из... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
сычуань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хубэй, сычуань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19

05:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Прохожие на улице в Пекине
ПЕКИН, 16 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 40 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 40 новых случаев 32 локальные (27 - в Пекине, четыре - в провинции Хэбэй, один – в провинции Сычуань), восемь - ввозные.
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Накануне в Китае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом и 18 бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 221 случай коронавирусной инфекции, 78 377 человек выздоровели, 210 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1845, выздоровели 1752 человека.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили восемь человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1112 случаев заражения (четыре человека скончались, 1067 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 445 человек (семь скончались, 433 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйСычуаньКитайУханьВ мире
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