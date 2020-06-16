Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо

"Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами за крымский референдум", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, организаторы и исполнители госпереворота на Украине в 2014 году подтолкнули крымчан к решительным действиям в их более чем двадцатилетнем стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.

"Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного, на что у него, видимо, никогда не хватит смелости. Без таких как Порошенко крымский референдум был бы невозможен", — сказала Поклонская.