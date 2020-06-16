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Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что организаторы государственного переворота на Украине, в числе которых и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:52
наталья поклонская
петр порошенко
госдума рф
виктор янукович
республика крым
севастополь
украина
в мире
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Даму штырит конкретно......
46
Не только порошенко помог Крыму вернуться. Американцы тоже помогали, своей неуемной энергией. Надо и им послать.
20
7
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568781452_0:0:3084:1735_1400x0_80_0_0_cfdbdb38c0312a53b8de64074b16dd8e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья поклонская, петр порошенко, госдума рф, виктор янукович, республика крым, севастополь, украина, в мире

Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо

05:37 16.06.2020 (обновлено: 05:52 16.06.2020)
14885
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что организаторы государственного переворота на Украине, в числе которых и экс-президент Петр Порошенко, способствовали активизации крымчан в их долгом стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.
Ранее Порошенко на допросе в суде при рассмотрении апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.

"Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами за крымский референдум", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, организаторы и исполнители госпереворота на Украине в 2014 году подтолкнули крымчан к решительным действиям в их более чем двадцатилетнем стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.
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"Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного, на что у него, видимо, никогда не хватит смелости. Без таких как Порошенко крымский референдум был бы невозможен", — сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Наталья ПоклонскаяПетр ПорошенкоГосдума РФВиктор ЯнуковичРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Даму штырит конкретно......
16 июня, 06:19
Арсений Новиков
4100140
Не только порошенко помог Крыму вернуться. Американцы тоже помогали, своей неуемной энергией. Надо и им послать.
16 июня, 07:49
ffrolgohom
1910000
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