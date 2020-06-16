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https://ria.ru/20200616/1572976993.html
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование
Тесты на антитела, которые были проведены в префектурах Токио, Осака и Мияги, показали, что у большинства японцев отрицательная реакция, сообщило министерство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире

В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование

05:35 16.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Синсаибаси в Осаке
Район Синсаибаси в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Район Синсаибаси в Осаке. Архивное фото
ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Тесты на антитела, которые были проведены в префектурах Токио, Осака и Мияги, показали, что у большинства японцев отрицательная реакция, сообщило министерство здравоохранения Японии.
"Результат заключается в том, что большинство людей не обладают антителами", - подвело итог ведомство.
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В тестах участвовали 7950 человек. В Токио всего у 0,1% людей были выявлены антитела, в Осаке – у 0,17%, в Мияги – 0,03%.
Власти Японии решили провести выборочные тесты на антитела по принципу лотереи с тем, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия в связи с угрозой второй волны эпидемии новой коронавирусной инфекции, исходя из потенциального числа тех, кто еще не переболел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
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