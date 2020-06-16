https://ria.ru/20200616/1572976993.html
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование
Тесты на антитела, которые были проведены в префектурах Токио, Осака и Мияги, показали, что у большинства японцев отрицательная реакция, сообщило министерство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:35
2020-06-16T05:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире