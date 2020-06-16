В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку

"Взрослые бросились в воду <...>. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули", — сказано в релизе.