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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
В Забайкальском крае четыре человека погибли, спасая тонущего подростка, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:15
ононский район
забайкальский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ононский район, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку

05:34 16.06.2020 (обновлено: 09:15 16.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости, Светлана Белькович. В Забайкальском крае четыре человека погибли, спасая тонущего подростка, сообщили в региональном СК.
Инцидент произошел в понедельник вечером в Ононском районе. Компания родственников отдыхала на берегу реки Онон. С ними была 15-летняя девочка. Во время купания она попала в водоворот и начала тонуть.

"Взрослые бросились в воду <...>. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули", — сказано в релизе.

Началась проверка. Следователи и полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
Найдены тела троих мужчин, поиски тела женщины продолжаются.
Нашивки сотрудников МЧС России
16 февраля, 11:27
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
202161130350108
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Ононский районЗабайкальский крайПроисшествия
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