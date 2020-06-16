https://ria.ru/20200616/1572976968.html
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
В Забайкальском крае четыре человека погибли, спасая тонущего подростка, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:34
2020-06-16T09:15
ононский район
забайкальский край
происшествия
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https://ria.ru/20200216/1564837762.html
Андрей Санников
Царсвие Небесное погибшим! Девочке, стать достойным человеком.
209
Наталья Лобова
Как с этим жить, когда из-за тебе погибли 4 человека. Ужас. Силы девочке.
167
43
ононский район
забайкальский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ононский район, забайкальский край, происшествия