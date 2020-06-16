Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572976885.html
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:30
алена никитина
сергей хестанов
коронавирус covid-19
россия
новости - недвижимость
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:54:3107:1802_1400x0_80_0_0_0945994023b4c3d33b0e6f461a1b1657.jpg
https://ria.ru/20200429/1570717838.html
"накопится" - Петросян отдыхает. Где вы этих "экспертов" берете. )))
14
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:54:3107:1802_1400x0_80_0_0_0945994023b4c3d33b0e6f461a1b1657.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_283459c7f1192cffdb4ada70b186c623.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_4af8be9dce915cce0226a29e80824524.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алена никитина, сергей хестанов, коронавирус covid-19, россия, новости - недвижимость, экономика

Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис

05:27 16.06.2020 (обновлено: 05:30 16.06.2020)
6676
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Экономист советует отделить часть денег и положить средства на валютный вклад.

"У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля", — рассказал Хестанов.

Другим способом приумножить деньги он называет хранение сбережений в ценных бумагах. Однако эксперт обращает внимание, что он подходит тем, кто разбирается в этой сфере.

"Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, все равно заработаешь. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск", — пояснил он.

Специалист в области управления личными финансами Алена Никитина считает, что лучшим способом накопления средств является вклад в недорогую недвижимость под сдачу.

"Если на это пока нет средств, нужно или дождаться, когда на депозите накопится необходимая для покупки сумма, или объединиться с кем-то", — советует Никитина.

При этом Хестанов подчеркивает, что цены на недвижимость в ближайшее время могут серьезно понизиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Логотип Сбербанка
29 апреля, 06:12
В Сбербанке дали совет, как грамотно инвестировать накопления
81511387
Обсудить 7
Алена НикитинаСергей ХестановКоронавирус COVID-19РоссияНовости - НедвижимостьЭкономика
Популярные комментарии
"накопится" - Петросян отдыхает. Где вы этих "экспертов" берете. )))
16 июня, 05:38
АЕАлексей Евменов
1040000
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Актер Михаил Ефремов
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния