Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Экономист советует отделить часть денег и положить средства на валютный вклад.
"У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля", — рассказал Хестанов.
Другим способом приумножить деньги он называет хранение сбережений в ценных бумагах. Однако эксперт обращает внимание, что он подходит тем, кто разбирается в этой сфере.
"Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, все равно заработаешь. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск", — пояснил он.
Специалист в области управления личными финансами Алена Никитина считает, что лучшим способом накопления средств является вклад в недорогую недвижимость под сдачу.
"Если на это пока нет средств, нужно или дождаться, когда на депозите накопится необходимая для покупки сумма, или объединиться с кем-то", — советует Никитина.
При этом Хестанов подчеркивает, что цены на недвижимость в ближайшее время могут серьезно понизиться.
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