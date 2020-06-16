Счетная палата проверила строительство ЦКАД

"Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось. На 1 января 2020 года техническая готовность пусковых комплексов №1 и №5 составляет 49% и 61% соответственно. За 2019 год прирост на указанных участках составил менее 15%. При этом по всем пусковым комплексам сроки строительства были продлены", - подчеркивает счетное ведомство.

В отчете по ЦКАДу указывается, что одной из причин несоблюдения сроков строительства объекта является длительность процедур оформления земельных участков, что, в свою очередь, свидетельствует о низком качестве проведенных проектно-изыскательских работ, а также подготовки документации по планировке территории. Помимо этого, Счетная палата нашла нарушения при закупке товаров, работ и услуг, ведении бухучета, а также ненадлежащий контроль за соблюдением условий концессионных соглашений в части привлечения средств инвесторов на 9 миллиардов рублей.