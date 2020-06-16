Учёный оценил убытки России от таяния многолетней мерзлоты

"Мы учитывали только изменение климата. Потери в деньгах к середине XXI века от деградации мерзлоты в России составят 250 миллиардов долларов. Мы учитывали, что разрушаться будут здания, дороги и промышленная инфраструктура", - сказал Стрелецкий.

"Эти два фактора сказываются на состоянии зданий и сооружений. Мы посмотрели лучшие климатические модели и спрогнозировали изменение мерзлоты, а вслед за этим убытки с этим связанные. Но могут быть еще негативные явления: паводок на реке, плохие погодные явления, какие-то экстремальные ситуации", - отметил Стрелецкий.