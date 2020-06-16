Учёный оценил убытки России от таяния многолетней мерзлоты

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ущерб от разрушения или деформации домов, трубопроводов и объектов инфраструктуры, расположенных на мёрзлых грунтах в России, может составить к 2050 году около 250 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий.
"Мы учитывали только изменение климата. Потери в деньгах к середине XXI века от деградации мерзлоты в России составят 250 миллиардов долларов. Мы учитывали, что разрушаться будут здания, дороги и промышленная инфраструктура", - сказал Стрелецкий.
Он уточнил, что учёные учитывали осадку грунта при оттаивании и потерю несущей способности из-за потепления мерзлоты.
"Эти два фактора сказываются на состоянии зданий и сооружений. Мы посмотрели лучшие климатические модели и спрогнозировали изменение мерзлоты, а вслед за этим убытки с этим связанные. Но могут быть еще негативные явления: паводок на реке, плохие погодные явления, какие-то экстремальные ситуации", - отметил Стрелецкий.
Как сказал собеседник агентства, 65% территории России расположено на многолетней мерзлоте.
"Она есть и в Мурманской и в Архангельской области, но для этих регионов таяние не так страшно. Экономика там построена не только на предприятиях, а еще на множестве исконных деревень и городов, построенных не на мерзлоте. В своей работе мы выделили девять регионов, где на мерзлоте расположено буквально все: дороги, дома, инфраструктура и предприятия. Это Ненецкий АО, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Чукотка и Камчатка", - уточнил Стрелецкий.
По словам Стрелецкого, ущерб в 250 миллиардов долларов может быть уменьшен, если предпринять меры по предотвращению разрушений.
"Опять же сумма убытков - вещь относительная. Олимпиада в Сочи стоила 55 миллиардов долларов, предотвращение убытков в 250 миллиардов долларов могут обойтись примерно в эту сумма", - отметил ученый.