Ученые предупредили о масштабных природных пожарах на этой неделе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют возникновение на этой неделе масштабных очагов природных пожаров на территории девяти регионов страны.
"На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на территории Камчатского края, Республики Калмыкия, юга Республики Тыва, Астраханской, Оренбургской, Брянской, Курской, Мурманской и Иркутской областей", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что на территории России уже зарегистрировано более 7 тысяч лесных пожаров, что на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке снижение составляет всего лишь 2%, хотя запасов снега и количества осадков в этом году больше аналогичного периода прошлого года на 15-20%.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.