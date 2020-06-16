Ученые предупредили о засухе в конце июня в Астраханской области

"Ученые института обращают внимание на сочетание высоких, свыше 32 градусов, дневных температур и отсутствия осадков на территории Астраханской области в третьей декаде июня, которое может привести к почвенной засухе и угрозе посевам сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.