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Ученые предупредили о засухе в конце июня в Астраханской области
Угроза посевам сельскохозяйственных культур может возникнуть на территории Астраханской области в третьей декаде июня из-за высокой температуры воздуха и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:16
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
астраханская область
происшествия
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всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), астраханская область, происшествия

Ученые предупредили о засухе в конце июня в Астраханской области

05:16 16.06.2020
253
CC0 / daeron / ЗасухаЗасуха
Засуха
CC0 / daeron / Засуха
Засуха. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Угроза посевам сельскохозяйственных культур может возникнуть на территории Астраханской области в третьей декаде июня из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков, предупреждают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ученые института обращают внимание на сочетание высоких, свыше 32 градусов, дневных температур и отсутствия осадков на территории Астраханской области в третьей декаде июня, которое может привести к почвенной засухе и угрозе посевам сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Астраханская областьПроисшествия
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