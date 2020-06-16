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Исследование: у 10% россиян есть дополнительный источник дохода
Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет дополнительные к зарплате источники дохода, следует из исследования банка "Открытие", которое есть в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:03
россия
открытие (банк)
экономика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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россия, открытие (банк), экономика

Исследование: у 10% россиян есть дополнительный источник дохода

05:03 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет дополнительные к зарплате источники дохода, следует из исследования банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено банком "Открытие" 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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"Только у 10% россиян (и лишь у 7% жителей Московского региона) уже есть дополнительные источники дохода", - сказано в исследовании.
Отмечается, что три четверти респондентов намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после снятия в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Остальные 15% не планируют искать подработку.
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Банк также спрашивал респондентов об отношении к безусловному базовому доходу. Около трех четвертей одобряют его введение, считая, что это может помочь решить проблему бедности (43%), даст больше свободы в выборе профессии (37%), уменьшит проблему экономического неравенства (34%) и снизит уровень преступности (34%). Половина опрошенных считает, что сумма безусловного дохода в России должна составлять 10-30 тысячам рублей.
При этом 13% респондентов заявили, что базовый безусловный доход не нужен, поскольку это приведет к большим расходам государства (26%), является демотивацией к работе (26%) и приведет к притоку мигрантов (19%).
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РоссияОткрытие (банк)Экономика
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