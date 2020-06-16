Школьники из ДВФУ создали нейросеть, регулирующую транспортные потоки

"Как работает сам PointsMan: на светофоре стоит камера. С помощью нее считывается количество машин и людей. У нас есть обучаемая нейросеть, которая с каждым разом лучше распознает и предугадывает трафик. Рядом со светофором расположен QR-код, отсканировав который, можно быстро узнать, через сколько загорится зеленый сигнал. Есть возможность и включения сигнала "по запросу", и с помощью анализа дорожного трафика, что позволяет эффективно организовать движение автомобилей", - рассказал руководитель проекта PointsMan, одиннадцатиклассник Георгий Будник.