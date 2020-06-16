Школьники из ДВФУ создали нейросеть, регулирующую транспортные потоки

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Школьники из команды Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали сервис оптимизации и регулирования работы светофоров PointsMan, который поможет эффективнее регулировать транспортные потоки, сообщает вуз.
С этим проектом школьники вошли в тройку лучших на всероссийском онлайн-хакатоне по созданию проектов по интернету вещей (IoT) и техническому зрению Skill Up. Ребята за три дня смогли разработать сервис для регулирования движения на дорогах на основе машинного обучения, интернета вещей, компьютерного зрения и нейросетей. Команда работала наравне с опытными соперниками, среди которых - выпускники ведущих технических университетов страны.
"Как работает сам PointsMan: на светофоре стоит камера. С помощью нее считывается количество машин и людей. У нас есть обучаемая нейросеть, которая с каждым разом лучше распознает и предугадывает трафик. Рядом со светофором расположен QR-код, отсканировав который, можно быстро узнать, через сколько загорится зеленый сигнал. Есть возможность и включения сигнала "по запросу", и с помощью анализа дорожного трафика, что позволяет эффективно организовать движение автомобилей", - рассказал руководитель проекта PointsMan, одиннадцатиклассник Георгий Будник.
В реализации проекта использованы концепции "Умного города" и нейросети. Вся нужная информация находится в мобильном приложении с системой оповещения. Нейросети и технологии машинного зрения позволяют с высокой точностью анализировать трафик движения, что обеспечит работу без перебоев.
Онлайн-хакатон Skill Up — это беспрерывный марафон программистов, дизайнеров, аналитиков и генераторов идей, которые командой за ограниченное время разрабатывают проект. Организатором соревнований выступил Центр компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" по Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам, Сколтех, Фонд Перегудова.