ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

"Дополнить перечень социальных вычетов по НДФЛ... на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ. Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков", - говорится в письме (имеется в распоряжение РИА Новости).