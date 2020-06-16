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ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в письме замминистру финансов Алексею Сазанову предложил ввести дополнительные меры поддержки авиаотрасли РФ РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:46
федеральная служба государственной статистики (росстат)
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
экономика
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353
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федеральная служба государственной статистики (росстат), торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, экономика

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

04:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в письме замминистру финансов Алексею Сазанову предложил ввести дополнительные меры поддержки авиаотрасли РФ на фоне ситуации с коронавирусом, включая налоговый вычет за внутренние авиаперелёты.
"Дополнить перечень социальных вычетов по НДФЛ... на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ. Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков", - говорится в письме (имеется в распоряжение РИА Новости).
В числе возможных мер также установление ставки НДС 0% на все внутренние авиаперевозки, включая перевозки через аэропорты московского авиационного узла с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года. Кроме того, ТПП предлагает предоставить право на отсрочку или рассрочку уплаты ряда налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
Предлагается также усовершенствовать механизм возмещения сумм акциза, начисленных при получении авиакеросина перевозчиками: снизить условное значение средней оптовой цены реализации авиакеросина в РФ на 2019 год с 48,3 тысячи рублей до 40 тысяч рублей за тонну (фактический уровень на декабрь 2017 года) и далее ежегодно увеличивать это значение на уровень инфляции, установленный Росстатом, а не на фиксированные 5%.
ТПП предлагает повысить с 2,08 до 3,5 значения коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиакеросина налогоплательщиком, и повысить значение коэффициента до 5 в отношении количества керосина, приобретенного в аэропортах данных регионов.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Торгово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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