Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом

"Все, что происходило несколько дней назад – это совсем не в английском стиле. Придумали ярлык "рабовладелец" и линчуют памятники. Но памятники-то ставили не за то, что люди были рабовладельцами, а потому что они внесли какой-то большой вклад с точки зрения тех, кто поставил памятник. И сносить их, тем более без суда и следствия, то есть линчевать – это не считаться с памятью тех людей, которые памятник ставили", - отметил Миллер.