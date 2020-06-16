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Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"
Госкорпорации "Росатом" не стоит покупать "Морской старт" в связи с отсутствием ракеты для комплекса и отсутствием долгосрочной стратегии его применения, заявил РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:36
хочу стать космонавтом
илон маск
андрей ионин
космос - риа наука
роскосмос
морской старт (космодром)
spacex
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
илон маск, андрей ионин, космос - риа наука, роскосмос, морской старт (космодром), spacex, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"

04:36 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка платформы космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госкорпорации "Росатом" не стоит покупать "Морской старт" в связи с отсутствием ракеты для комплекса и отсутствием долгосрочной стратегии его применения, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.
"Когда мы говорим о космическом проекте, то нужно думать о будущем. Нет смысла покупать проект, у которого нет ракеты. Кроме того, должна быть стратегия использования комплекса, нацеленная на десятилетия вперед", - сказал эксперт.
По его словам, примером успешного долгосрочного прогнозирования развития рынка стала история компании SpaceX. "Именно поэтому Илон Маск и стал лидером космического рынка, поскольку еще в начале 2000-х годов он предвидел многие события, связанные в том числе с появлением систем космического интернета, с развитием лунной программы США, на основе которых он сделает основные деньги", - отметил Ионин.
У "Росатома" же, по мнению эксперта, нет стратегии использования комплекса "Морской старт". Хотя у дочерней компании группы S7, которая владеет комплексом сейчас, – компании S7 Space был план превращения в космическую транспортную компанию за счет использования разрабатываемого в России ядерного буксира. Она хотела предоставлять услуги транспортировки грузов с помощью плавучего космодрома и ракет на орбиту, а буксиром - в дальний космос. Аналогичная стратегия могла бы заинтересовать "Роскосмос", полагает Ионин. 
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"Сейчас об этом не говорят, поэтому у меня складывается впечатление, что люди, которые пытаются продать "Росатому" "Морской старт" не из S7, а из "Роскосмоса", который ищет инвестора в замороженный проект, чтобы потом его использовать в интересах российской космической программы", - считает эксперт.
Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. За покупку "Морского старта" у дочерних предприятий Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") она в свое время заплатила  150 миллионов долларов США.
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Как сообщалось со ссылкой на материалы "Росатома", с которыми ознакомились РИА Новости, департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Роскосмос" нашли пять рисков, связанных с покупкой комплекса. Это отсутствие потребности госкорпорации в космической деятельности, отсутствие необходимых компетенций, необходимость конкуренции с "Роскосмосом", снижение цен на пуски ракет из-за дешевых предложений SpaceX, необходимость компенсации убытков и долгов проекта "Морской старт".
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Хочу стать космонавтомИлон МаскАндрей ИонинКосмос - РИА НаукаРоскосмосМорской старт (космодром)SpaceXГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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