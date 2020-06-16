Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госкорпорации "Росатом" не стоит покупать " Госкорпорации "Росатом" не стоит покупать " Морской старт " в связи с отсутствием ракеты для комплекса и отсутствием долгосрочной стратегии его применения, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин

"Когда мы говорим о космическом проекте, то нужно думать о будущем. Нет смысла покупать проект, у которого нет ракеты. Кроме того, должна быть стратегия использования комплекса, нацеленная на десятилетия вперед", - сказал эксперт.

По его словам, примером успешного долгосрочного прогнозирования развития рынка стала история компании SpaceX. "Именно поэтому Илон Маск и стал лидером космического рынка, поскольку еще в начале 2000-х годов он предвидел многие события, связанные в том числе с появлением систем космического интернета, с развитием лунной программы США, на основе которых он сделает основные деньги", - отметил Ионин.

У "Росатома" же, по мнению эксперта, нет стратегии использования комплекса "Морской старт". Хотя у дочерней компании группы S7, которая владеет комплексом сейчас, – компании S7 Space был план превращения в космическую транспортную компанию за счет использования разрабатываемого в России ядерного буксира. Она хотела предоставлять услуги транспортировки грузов с помощью плавучего космодрома и ракет на орбиту, а буксиром - в дальний космос. Аналогичная стратегия могла бы заинтересовать "Роскосмос", полагает Ионин.

"Сейчас об этом не говорят, поэтому у меня складывается впечатление, что люди, которые пытаются продать "Росатому" "Морской старт" не из S7, а из "Роскосмоса", который ищет инвестора в замороженный проект, чтобы потом его использовать в интересах российской космической программы", - считает эксперт.

Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. За покупку "Морского старта" у дочерних предприятий Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") она в свое время заплатила 150 миллионов долларов США.