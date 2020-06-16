В Ливане задержали более 35 участников погромов и столкновений

"Количество задержанных управлением спецслужбы с 11 по 15 июня в различных частях страны достигло 36 человек, причастных к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, в том числе банков, магазинов и ресторанов. А также в связи с нападением на грузовики с продуктами, предназначенными для отделений международных гуманитарных миссий", - говорится в сообщении.