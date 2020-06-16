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В Ливане задержали более 35 участников погромов и столкновений
Подразделение военной спецслужбы задержало 36 участников беспорядков и столкновений с армией и полицией, сообщает пресс-служба министерства обороны Ливана. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:34
мишель аун
саад харири
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в мире
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мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире

В Ливане задержали более 35 участников погромов и столкновений

04:34 16.06.2020
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© REUTERS / Aziz TaherУчастники массовых волнений в городе Газия, Ливан
Участники массовых волнений в городе Газия, Ливан
© REUTERS / Aziz Taher
Участники массовых волнений в городе Газия, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Подразделение военной спецслужбы задержало 36 участников беспорядков и столкновений с армией и полицией, сообщает пресс-служба министерства обороны Ливана.
В понедельник президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр страны Хассан Дияб заявили о необходимости выявить и задержать всех заказчиков и исполнителей погромов и столкновений со стражами порядка. Глава кабмина отметил, что определенные силы внутри страны и за ее пределами пытаются дестабилизировать ситуацию в Ливане и подвергают опасности гражданское общество, а также частное и государственное имущество.
"Количество задержанных управлением спецслужбы с 11 по 15 июня в различных частях страны достигло 36 человек, причастных к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, в том числе банков, магазинов и ресторанов. А также в связи с нападением на грузовики с продуктами, предназначенными для отделений международных гуманитарных миссий", - говорится в сообщении.
В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией.
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