Пандемия усиливает конфликтность в мире, считают в Горбачев-фонде

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глобальная пандемия COVID-19 становится фактором, усиливающим конфликтность в мире, для выхода из кризиса нужны будут новые шаги по поддержанию международной безопасности, а также изменение политики ведущих мировых держав, уверены эксперты Международного фонда социально-экономических и политологических исследований ( Глобальная пандемия COVID-19 становится фактором, усиливающим конфликтность в мире, для выхода из кризиса нужны будут новые шаги по поддержанию международной безопасности, а также изменение политики ведущих мировых держав, уверены эксперты Международного фонда социально-экономических и политологических исследований ( Горбачев-фонд ).

"Пандемия становится фактором, усиливающим конфликтность в мире. Обостряются американо-китайские противоречия. В ЕС усиливаются споры о путях его дальнейшего развития. Развитые страны стоят перед необходимостью ограничить миграцию, что, в свою очередь, усиливает конфликты по линии Север-Юг и внутри мировой периферии", - говорится в докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Как считают эксперты, в этих условиях "потребуются новые шаги по поддержанию международной безопасности, изменение политики, прежде всего, ведущих мировых держав". Авторы доклада отмечают, что нынешняя модель глобализации показала уязвимость перед лицом этого кризиса.

"Смертоносные вирусы возникают в бедных странах "третьего мира" (как Эбола в Западной Африке), либо в странах со значительными диспропорциями в развитии, как Китай. Поскольку вирус не знает границ, богатым, развитым странам придется пересматривать свою политику в отношении развивающихся стран, выстраивать новые формы кооперации", - указано в докладе.

По мнению экспертов, вновь актуальной сегодня становится проблема эффективности помощи странам "периферии". При этом в фонде убеждены, что новый, более справедливый проект глобализации можно будет запустить, только если внутри стран "ядра" современной мировой системы возникнет новая политика, направленная на сокращение неравенства и ограничение коммерциализации всех сфер жизни.