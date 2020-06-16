Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572976376.html
Пандемия усиливает конфликтность в мире, считают в Горбачев-фонде
Глобальная пандемия COVID-19 становится фактором, усиливающим конфликтность в мире, для выхода из кризиса нужны будут новые шаги по поддержанию международной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
горбачев-фонд
западная африка
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200609/1572707287.html
https://ria.ru/20200615/1572946187.html
2
западная африка
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, горбачев-фонд, западная африка, китай, в мире

Пандемия усиливает конфликтность в мире, считают в Горбачев-фонде

04:33 16.06.2020
392
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глобальная пандемия COVID-19 становится фактором, усиливающим конфликтность в мире, для выхода из кризиса нужны будут новые шаги по поддержанию международной безопасности, а также изменение политики ведущих мировых держав, уверены эксперты Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
"Пандемия становится фактором, усиливающим конфликтность в мире. Обостряются американо-китайские противоречия. В ЕС усиливаются споры о путях его дальнейшего развития. Развитые страны стоят перед необходимостью ограничить миграцию, что, в свою очередь, усиливает конфликты по линии Север-Юг и внутри мировой периферии", - говорится в докладе "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ситуация в Сирии
9 июня, 18:25Война в Сирии
Нехватка продуктов в Сирии достигла пика с начала конфликта, заявила ООН
Как считают эксперты, в этих условиях "потребуются новые шаги по поддержанию международной безопасности, изменение политики, прежде всего, ведущих мировых держав". Авторы доклада отмечают, что нынешняя модель глобализации показала уязвимость перед лицом этого кризиса.
"Смертоносные вирусы возникают в бедных странах "третьего мира" (как Эбола в Западной Африке), либо в странах со значительными диспропорциями в развитии, как Китай. Поскольку вирус не знает границ, богатым, развитым странам придется пересматривать свою политику в отношении развивающихся стран, выстраивать новые формы кооперации", - указано в докладе.
По мнению экспертов, вновь актуальной сегодня становится проблема эффективности помощи странам "периферии". При этом в фонде убеждены, что новый, более справедливый проект глобализации можно будет запустить, только если внутри стран "ядра" современной мировой системы возникнет новая политика, направленная на сокращение неравенства и ограничение коммерциализации всех сфер жизни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тест на коронавирус
Вчера, 14:00Распространение нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 240 тысяч
011044
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Горбачев-фондЗападная АфрикаКитайВ мире
Рекомендуем
Пульсар и вращающаяся вокруг него планета PSR B1257+12 глазами художника
Ученые разгадали загадку сияния пульсаров
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G
США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Эксперт рассказал, почему нужно отключать телефон в зоне плохого сигнала
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Школьники из ДВФУ создали нейросеть, регулирующую транспортные потоки
Мужчина с ноутбуком
Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе
Мужчина работает на ноутбуке
Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
Президент США Дональд Трамп
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Прохожие на улице в Пекине
В Горбачев-фонде оценили обвинения в распространении Китаем COVID-19
Похороны умерших от коронавируса в США
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний
Пробирка с препаратом
Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны
Латвийский врач устроил перепалку с русскоязычной пенсионеркой
"Езжайте в свою Россию": в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину
Врач в защитном костюме
Горбачев-фонд: пандемия выявила проблемы в обеспечении биобезопасности
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Удаленный режим работы
В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния