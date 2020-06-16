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Распространение нового коронавируса
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В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 150 тысяч, включая более 17,5 тысячи с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, мехико (штат), мехико (город), мексика, в мире

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек

04:29 16.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 150 тысяч, включая более 17,5 тысячи с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Число выявленных заражений достигло 150 264, это подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, 17 580 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
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За сутки власти подтвердили 3427 новых случаев заболевания, количество летальных случаев выросло на 439. Число болеющих в настоящий момент уменьшилось на 2006 и составляет 20 392 человека, наибольшее число - в городе Мехико (4022) и штате Мехико (2285). Власти изучают 53 217 подозрительных случаев заболеваний и 1615 летальных.
С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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