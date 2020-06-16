В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек

МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 150 тысяч, включая более 17,5 тысячи с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Число выявленных заражений достигло 150 264, это подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, 17 580 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
За сутки власти подтвердили 3427 новых случаев заболевания, количество летальных случаев выросло на 439. Число болеющих в настоящий момент уменьшилось на 2006 и составляет 20 392 человека, наибольшее число - в городе Мехико (4022) и штате Мехико (2285). Власти изучают 53 217 подозрительных случаев заболеваний и 1615 летальных.
С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.