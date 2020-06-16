В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

"В Приморье зафиксировано 88 новых случаев COVID-19 за сутки, с нарастающим итогом 3065. Выписано из госпиталей 54 человека. Всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших. Кроме того, от коронавируса умерло еще два человека. Общее количество летальных исходов – 28", - говорится в сообщении.