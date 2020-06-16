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В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два человека скончались в Приморье от коронавируса, общее число умерших достигло 28, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:22
распространение нового коронавируса
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

04:22 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Еще два человека скончались в Приморье от коронавируса, общее число умерших достигло 28, сообщает правительство региона.
"В Приморье зафиксировано 88 новых случаев COVID-19 за сутки, с нарастающим итогом 3065. Выписано из госпиталей 54 человека. Всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших. Кроме того, от коронавируса умерло еще два человека. Общее количество летальных исходов – 28", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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