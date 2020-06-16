Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю

Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19

Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19

По прогнозу университета, ежедневная смертность в США достигла своего пика 16 апреля (2 287 умерших) и начала снижаться.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации властей, всего в США с января зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев коронавируса, скончались 116 тысяч человек.