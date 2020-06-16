https://ria.ru/20200616/1572976263.html
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:21
2020-06-16T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон (штат)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571343081_0:0:3123:1757_1400x0_80_0_0_d0e2dd513f439dfd7e31e02f869a975c.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974563.html
2
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571343081_0:0:3123:1757_1400x0_80_0_0_d0e2dd513f439dfd7e31e02f869a975c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571343081_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_47340998c35d150d6473ef1c3e02c8da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571343081_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_61978c181bcb87e0344c8ba843f4880f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, вашингтон (штат), сша, в мире